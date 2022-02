Bobbau/MZ - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Bobbau, konnte die Polizei am Dienstagnachmittag fünf Temposünden ahnden. Die Beamten standen mit einem Lasermessgerät von 14.30 bis 15.45 Uhr in der Alten Straße.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 50 Kilometer pro Stunde bei erlaubtem Tempo 30.