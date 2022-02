Technologie- und Gründerzentrum in Wolfen stellt die Weichen für's 30-jährige Jubiläum

Neue Mieter wurden am Standort begrüßt. Auch das ABI- Lab startet 2022 wieder.

Wolfen/MZ - Startups unterstützen, Schüler für Natur und Technik interessieren, kluge Köpfe vernetzen - das Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen (TGZ) ist seit mittlerweile 30 Jahren aktiv. Mit Erfolg, wie auch das vergangene Jahr beweist: Vier neue Mieter sind eingezogen, keiner musste die Segel streichen, sagte Geschäftsführer Steve Bruder nicht ohne Stolz bei der digitalen Jahresauftaktveranstaltung. Damit ist das Zentrum zu 61 Prozent ausgelastet, 25 Mieter von Physiotherapie und Versicherung bis hin zum Forschungsunternehmen kommen unter einem Dach in Wolfen zusammen. Zusätzlich sind 120 Mitarbeiter beim TGZ beschäftigt.

Ab April werden - wenn es die pandemische Lage zulässt - für den Nachwuchs auch wieder die beliebten Kurse im Schülerlabor „ABI-Lab“ angeboten. Durchschnittlich 500 Teilnehmer pro Jahr empfängt das Labor - nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Studenten und junge Gründer. Etwa die Gebrüder André und Lucas Brendler, die mit ihrer im November gegründeten Firma Sampochem im TGZ die ersten Gehversuche machen. Seit dem 1. Januar sind sie Mieter und forschen an Zusatzstoffen, die Säuren binden und diese so für Lebensmittel einsetzbar machen. „Vor allem der Standortvorteil im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen und die ideale Infrastruktur waren ein wichtiges Entscheidungskriterium“, so André Brendler.

Im November soll das Jubiläum des kommunal getragenen TGZ gefeiert werden. Möglichst mit einer analogen Feierstunde. Bis dahin sollen Kooperationen ausgebaut, neue Mieter gewonnen und die Außenwirkung gestärkt werden, so Steve Bruder.