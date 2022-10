Tausende Euro Schaden - E-Bikes werden zum Ziel von Dieben in Bitterfeld

Selbst das Abstellen in einer Garage hielt am Wochenende Diebe in Bitterfeld nicht davon ab, E-Bikes zu stehlen.

Bitterfeld/MZ. - In Bitterfeld ist es am Wochenende zu gleich zwei Einbrüchen gekommen, an deren Ende die Eigentümer um ihre E-Bikes erleichtert wurden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der erste Einbruch in der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober in der Walther-Rathenau-Straße. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Schuppen ein und entwendeten dort ein elektrisch angetriebenes Rad. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro, Details zur Marke wurden durch die Beamten nicht genannt.

Bereits 48 Stunden später wurden die Polizisten zu einem ähnlichen Fall gerufen: In der Thüringer Straße sind Unbekannte in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober in eine Garage eingebrochen und entwendeten ein E-Bike. Hier beträgt der Stehlschaden etwa 1.200 Euro.