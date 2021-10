Tathergang und erbeutete Summe auch zwei Tage nach Explosion in Wolfener Bankfiliale noch unklar

Wolfen/MZ/mm - Auch zwei Tage nach der schweren Explosion im Gebäude der Deutschen Bank in Wolfen-Nord tappt die Polizei noch im Dunkeln. Weder die eventuell erbeutete Geldmenge noch der entstandene Sachschaden können beziffert werden, so Doreen Wendland von der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Von der Deutschen Bank war keine Stellungnahme zu erhalten. Die Filiale ist geschlossen.

Ein Sachverhalt gibt den Beamten allerdings noch ein Rätsel auf: In der Nacht, in der die Explosion des Geldautomaten erfolgte, haben Unbekannte aus dem Gebäude einer Verarbeitungsfirma in der Wolfener Hauptstraße eine Gasflasche entwendet. Ob diese im Zusammenhang mit der Sprengung steht, werde derzeit noch ermittelt, so die Polizei. Gesucht werden Zeugen, die Informationen über den Tathergang sowie eventuelle Personenbewegungen am 23. Oktober gegen 4.30 Uhr am Gebäude der Deutschen Bank an der Dessauer Alle machen können.