Bitterfeld/MZ. - Das zweite Adventwochenende steht vor der Tür und es laden nicht nur Adventsmärkte zum Verweilen ein, wie ein paar Tipps der MZ zeigen.

1. Wolfen: Musikschule ist im Christophorushaus zu Gast

Am heutigen Nikolaustag wird das Christophorushaus in Wolfen zur Bühne für weihnachtliche Klänge. Die Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ Bitterfeld-Wolfen lädt 17 Uhr zu einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert ein. Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule sowie verschiedene Ensembles haben ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Zu hören sein werden klassische Stücke, moderne Melodien und beliebte Weihnachtslieder. Die Besucherinnen und Besucher sollen musikalisch auf die Adventszeit eingestimmt werden. Musikschulleiterin Nadine Baer betont, wie wichtig es sei, jungen Talenten eine Bühne zu geben. Der Höhepunkt des Abends ist eine gemeinschaftliche Aufführung, die sowohl Klassik- als auch Weihnachtselemente verbindet und mit einer Überraschung endet, die bis zuletzt geheim bleibt. Der Eintritt ist frei, und alle Interessierten sind eingeladen, den Nikolaustag in dieser festlichen Atmosphäre ausklingen zu lassen.

2. Wolfen: Mit dem Fernglas auf Vogelschau

Vögel stehen bei einer Exkursion der AHA-Ortsgruppe Bitterfeld-Wolfen am Samstag wieder hoch im Kurs. Diesmal geht es in den Erlen-Eschenwald „Reudener Busch“. Die Vogelarten werden mit dem Fernglas beobachtet und dann schriftlich erfasst. Die Tour dauert etwa vier Stunden. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof Wolfen.

3. Wolfen: Wieder „Tausend Sterne“ im Städtischen Kulturhaus

Die traditionelle Benefizgala „Tausend Sterne sind ein Dom“ findet am Sonntag, um 15 Uhr im Städtischen Kulturhaus Wolfen statt. Die Veranstaltung bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Theater und Tanz. Zu den Höhepunkten gehören Auftritte der Schlagersängerin Linda Feller und der Happy Feeling-Band. Nachwuchskünstler der Musikschule Wolfen sowie das Amateurtheater Wolfen präsentieren weihnachtliche Stücke. Tänzerische Akzente setzt das Wolfener Ballettensemble. Im zweiten Teil der Gala wird zudem der Ehrenamtspreis der Stadt in fünf Kategorien verliehen. Karten sind im Vorverkauf an der Theaterkasse im Kulturhaus erhältlich. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder bis 14 Jahre acht Euro.

4. Sandersdorf: Erste Stadtmeisterschaft im Tischtennis

Erstmals wird am Sonntag ab 10 Uhr in der Mehrzweckhalle der Stadt Sandersdorf-Brehna die Stadtmeisterschaft für Hobbytischtennisspieler ausgetragen. Veranstalter ist die Abteilung Tischtennis der SG Union Sandersdorf. Fans des Sports, die im Alter zwischen 13 und 105 Jahre alt sind, können sich im Duell an der Tischtennisplatte messen. Als Hobbyspieler gilt übrigens, wer innerhalb der letzten fünf Jahre nicht aktiv in einem Verein Tischtennis gespielt hat, informiert André Schneider. Anmeldeschluss ist am Sonntag um 9.30 Uhr. Die Startgebühr beträgt zwei Euro pro Person. Tischtennisschläger sind im begrenzten Maße vorhanden. Um das leibliche Wohl wird sich vor Ort gekümmert. Auch für medizinische Hilfe, falls erforderlich, ist gesorgt, betont Schneider.