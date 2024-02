Zwei Jahre nach Überfall von Russland Tanzen für Herz und Seele - Anna Piskun ist aus der Ukraine geflüchtet und in Wolfen-Nord angekommen

Am 24. Februar vor zwei Jahren brach die Welt von Anna Piskun zusammen. Sie flüchtete mi tihrer Familie aus der Ukraine und machte sich in Wolfen auf den schweren Weg des Neuanfangs. Sie wünscht sich Frieden und die Rückkehr in die Heimat.