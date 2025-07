Party-Wahnsinn am Wochenende Tänzchentee, Gestört aber Geil und Heinz Rudolf Kunze - „Zörbig tanzt“ hofft auf tausende Besucher

Drei Tage plus einen Bonustag lang wird die Festwiese am Sportplatz zur Bühne für Fußball, DJ-Nacht und Livemusik. Was geboten wird. Was der Eintritt kostet.