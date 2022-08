Symbolischer Sandsackwall in Bitterfeld soll an die Flut vor 20 Jahren erinnern

Feuerwehr und freiwillige Helfer schichten am Freitag (16.08.2002) Sandsäcke an das Ufer der Goitzsche in Bitterfeld.

Bitterfeld/Jeßnitz/MZ - Bitterfeld, Jeßnitz und Altjeßnitz erinnern mit verschiedenen Veranstaltungen an diesem Wochenende an die Flutkatastrophe. Den Auftakt macht am heutigen Freitag eine Erinnerungsveranstaltung im Bitterfelder Wasserzentrum, an der auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) teilnehmen wird.