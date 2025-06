Strom aus Wasserkraft Strom für 5.000 Haushalte: Wasserkraftwerk am Muldestausee wird auf Herz und Nieren geprüft

Am Muldestausee in Friedersdorf wird seit einigen Jahren Wasser zur Stromerzeugung genutzt. Jetzt ging eine der größten Anlagen ihrer Art im Land in Revision. Es ist auch eine Bestandsaufnahme.