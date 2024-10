Im Streit um einen Parkplatz ist es am Montagabend, 21. Oktober, auf dem A-9-Parkplatz Köckern in Fahrtrichtung München zu einem Messerangriff gekommen.

Auf einem Parkplatz an der A9 ist am Montagabend ein Streit eskaliert.

Köckern/MZ. - Im Streit um einen Parkplatz ist es am Montagabend, 21. Oktober, auf dem A-9-Parkplatz Köckern in Fahrtrichtung München zu einem Messerangriff gekommen. Das hat am Dienstag der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt.

Nach Angaben der Ermittler hatte am Montag gegen 22.30 Uhr ein 50-jähriger Fahrer eines Lkw Volvo mit seinem Beifahrer auf den Parkplatz eingeparkt. Als beide ausstiegen, kam ein derzeit unbekannter Mann auf den Fahrer zu. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, da der Unbekannte ebenfalls den Parkplatz hatte nutzen wollen. In der Folge soll der Unbekannte ein Messer gezückt und den 50-jährigen Fahrer am Daumen verletzt haben.

Im Anschluss stieg der Unbekannte wieder in sein eigenes Fahrzeug und fuhr davon. Angaben zum Fahrzeug wurden nicht gemacht. Eine ärztliche Behandlung wurde durch den Verletzten abgelehnt. Eine Strafanzeige gegen den noch Unbekannten wurde erstellt.