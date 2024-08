Der 1. Europäische Friedenslauf ist am Samstagmorgen in Bitterfeld gestartet. Elf Läufer und zwei Radfahrer machen sich auf den Wegdurch vier Länder. Ziel ist der Fürstenpalast in Monaco.

Startschuss per Glocke in Bitterfeld - Friedensläufer sind unterwegs nach Monaco

Mit Stefanie Hasse auf dem Schimmel Rowena an der Spitze startete der Europäische in Bitterfeld. Ziel ist das Fürstentum Monaco.

Bitterfeld/MZ - Mit dem Läuten der Friedensglocke ist am Samstagmorgen der 1. Europäische Friedenslauf in Bitterfeld gestartet. Er führt in zehn Tagesetappen durch Deutschland, Österreich und Italien bis nach Monaco. Dort wollen die elf Läufer und zwei Radfahrer am 10. September eintreffen. Für ihre Botschaft haben sie prominente Unterstützung.