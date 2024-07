In Raguhn-Jeßnitz gelingt der Wählergruppe Pro8 der große Wurf. Sie besetzt im Stadtrat künftig alle wichtigen Posten. Die AfD verzichtet zugunsten der Vereinigung auf Gewicht im Ausschuss. Die CDU hadert mit Entscheidungen.

Starke Acht - Wählergruppe übernimmt in Raguhn-Jeßnitz alle wichtige Funktionen

Der neue Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz traf sich zur konstituierenden Sitzung in der Raguhner Begegnungsstätte.

Raguhn/MZ. - Bei der Stadtratswahl am 9. Juni holte die Wählergruppe Pro8 in Raguhn-Jeßnitz die meisten Stimmen. Nach der konstituierenden Sitzung des Stadtrates, dem 20 gewählte Mitglieder und Bürgermeister Hannes Loth (AfD) angehören, ist sie zudem die stärkste Kraft im Rat und in seinen Ausschüssen.