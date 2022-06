Stark verzögertes Vorhaben: Woran krankt der Breitband-Ausbau in Raguhn-Jeßnitz?

Raguhn/MZ - Die Diskussionen um den Breitbandausbau in Raguhn-Jeßnitz kommen nicht zur Ruhe. Ob das bereits stark verzögerte Vorhaben in diesem Jahr abgeschlossen werden kann, hängt offenbar an einer noch ausstehenden Genehmigung vom Land. Ohne jene können die Kabel für das schnelle Internet nicht über Mulde und Spittelwasser gelegt werden. Dies ist aber notwendig, um das neue Netz in den Gebieten südöstlich der Flüsse in Betrieb zu nehmen. Das ist bei der Stadtratssitzung in der letzten Woche erstmals öffentlich geworden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<