Stark alkoholisiert in Bitterfeld: Ladendieb will Beute in Hosenbeinen aus Supermarkt schmuggeln

Bitterfeld/MZ - Sich den Weg aus dem Laden erschwert hat ein Dieb aus Bitterfeld am Montagmorgen. Der 46-Jährige war gegen 9 Uhr in der Wittenberger Straße vom Verkaufspersonal dabei erwischt worden, wie er seine Beute in den Hosenbeinen versteckt aus dem Laden schmuggeln wollte. Darunter alkoholische Getränke sowie Lebensmittel im Wert von etwa 30 Euro.

Hinzu kam, dass der Mann stark alkoholisiert war - ein Atemalkoholtest der Polizei vor Ort ergab einen Wert von 3,25 Promille.