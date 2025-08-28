Auf dem Areal der ehemaligen Kita „Sonnenzauber“ soll das neue Gerätehaus entstehen. Im Bauausschuss Raguhn-Jeßnitz wurden nun Details präsentiert.

Standort, Kosten und Förderchancen: Das sind die Pläne für das neue Feuerwehrgerätehaus in Raguhn

Ortsbürgermeister und Ortswehrleiter Henry Rousseau (l.) sowie Stadtwehrleiter Steffen Münter stehen vor der alten Kita in Raguhn.

Jessnitz/Raguhn/MZ. - Der Bauausschuss von Raguhn-Jeßnitz hat sich am Dienstagabend in seiner jüngsten Sitzung intensiv mit dem geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Raguhn befasst. Architekt und Bauleiter stellten den Ausschussmitgliedern und den zahlreich versammelten Kameraden der Feuerwehr die aktuellen Planungen vor. Das Projekt gilt als eine der zentralen Investitionen der Stadt in den kommenden Jahren und soll die derzeit unzureichenden Bedingungen für die Einsatzkräfte beenden.