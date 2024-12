Die Bauarbeiten am Zörbiger Stadtbad schreiten voran: Ab dem 18. Dezember werden die Edelstahlwände für das große Becken installiert. Bürgermeister Egert zeigt sich zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten wird.

Zörbig/MZ. - Es geht offensichtlich voran im Zörbiger Stadtbad: Bürgermeister Matthias Egert (CDU) hat am Mittwoch über den aktuellen Stand der Bauarbeiten informiert. Er beschrieb, dass derzeit das Fundament für das Technikgebäude vorbereitet werde, in dem später das Schwallwasserbecken untergebracht sein wird. In dem auf Facebook veröffentlichten Video sind die Sprunggrube und andere Bereiche des Stadtbads sichtbar.

Ab dem 18. Dezember, nächste Woche Mittwoch, sollen zudem die ersten Edelstahlwände für das große Becken eingebaut werden – insgesamt 75 Meter, die noch vor Jahresende fertiggestellt werden sollen. Egert betont, dass man trotz aller Herausforderungen im Zeitplan liege.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Planung der Außenanlagen. Laut Egert werde derzeit das Leistungsverzeichnis unter anderem für Bereiche wie die Beckenumrandung finalisiert. Die Ausschreibung dieser Arbeiten sei für Anfang kommenden Jahres geplant, mit der Hoffnung, schnell eine geeignete Firma zu finden, um die Arbeiten in die Bauzeit zu integrieren. Egert zeigt sich zuversichtlich, dass die verbleibenden Arbeiten wie vorgesehen umgesetzt werden können.

Abschließend gibt Egert einen optimistischen Ausblick. Er betont, dass die Baustelle zwar aktuell noch unübersichtlich wirkt, das Stadtbad jedoch bald seine endgültige Form annehmen wird.