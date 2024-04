Die geplante Überwacung der ÖPNV-Schnittstelle in Wolfen ist aus Sicht der Kommunalaufsicht rechtswidrig. Doch der Stadtrat beharrt auf seinerm Plan. Unterdessen installiert Eigentümer André Krillwitz am Bahnhof private Kameras.

Stadtrat hält hartnäckig an Videocam-Plan fest - Welche Konsequenzen drohen nun?

Kamera-Überwachung in Wolfen

Am Wolfener Bahnhofsgebäude wurden dieser Tage privat Kameras installiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ. - Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen hält unbeirrbar an seinem Plan fest, die ÖPNV-Schnittstelle in Wolfen mit Videokameras zu überwachen. Erneut scheiterte am vergangenen Mittwoch ein Antrag, den Ratsbeschluss vom Juni 2023 zu diesem Pilotprojekt aufzuheben. 29 Stadträte lehnten das ab, zwei stimmten zu, sechs enthielten sich. Es war die letzte Chance, die die Kommunalaufsicht dem Gremium eingeräumt hatte.