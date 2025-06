Das „Sputnik Spring Break“-Festival auf der Halbinsel Pouch an der Goitzsche ist vorbei - und die 25.000 Besucher sind wieder zu Hause. Was bleibt, ist eine ganze Menge Müll. Vor allem eine Sache fällt dabei aber immer wieder auf.

Pouch/MZ. - Ist das Kunst oder kann das weg? Eine Frage, die sich unweigerlich stellen könnte, wenn man dieser Tage die Halbinsel Pouch betritt. Denn bereits am Dienstagmorgen, ein Tag nach dem Ende des Sputnik Spring Break-Festivals, sind nicht nur die Rückbauarbeiten in vollem Gange, auch die durch die 25.000 Besucher gewachsene Zeltstadt ist größtenteils verschwunden. Doch auf dem ehemaligen Campingplatz bleiben Tonnen an Müll, die teils kuriose Ausmaße annehmen. Doch wie geht es damit weiter?