Rund um das Sputnik Springbreak in Sachsen-Anhalt mussten 56 Menschen ins Krankenhaus. In Bitterfeld war man auf die Festivalbesucher vorbereitet. Ein Patient mit inneren Verletzungen überlebte nur dank einer Notoperation im Goitzsche Klinikum.

56 Besucher vom Sputnik Spring Break landen in Notaufnahme - Goitzsche Klinikum als Lebensretter

Pouch/Bitterfeld/MZ. - Die Bilanz des Goitzsche Klinikums in Bitterfeld fällt nach dem Sputnik Springbreak-Festival weitestgehend positiv aus. So wurden laut Sprecher Bernhard Spring von Donnerstag bis Montag 56 Besucher des Festivals in der Notaufnahme des Klinikums versorgt.