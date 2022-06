Sputnik Spring Break 2022 auf der Halbinsel Pouch begeistert Tausende - so war die zweite Nacht

Das Festival Sputnik Spring Break 2022 an der Goitzsche ging am Samstag in die zweite Runde. Kelvyn Colt, Gestört aber Geil, Raf Camora und Apache 207 sorgten für unvergessliche Momente.

Pouch/MZ - Die Feierei ging am Samstag in die nächste Runde: Auch am zweiten Abend des Sputnik Spring Break-Festivals auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld haben viele Tausende ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden zelebriert. Größere Vorkommnisse gab es nicht zu berichten, wie die Veranstalter auf MZ-Nachfrage mitteilen.