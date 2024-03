Gymnasiasten des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Wolfen streiften durch ihre Stadt. Was sie dabei entdeckten.

Spurensuche mit der Kamera - Wieviel Europa wirklich in Wolfen steckt

Wolfen/MZ. - Im Vorfeld der Europawahlen 2024 fand am Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen ein besonderer Kunstworkshop statt. Die Berliner Akademie der Künste bot den Schülern verschiedene Werkstattangebote an, eine Tradition, die auf eine lange Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Akademie zurückblickt.