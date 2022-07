Sportplatz in Zörbig wird zur Partymeile - auch City kommen vorbei

Zörbig/MZ - Gitarren und Schlagzeug oder lieber Beats vom DJ-Pult? So schwer diese Entscheidung ist - sie muss zumindest in Zörbig an diesem Wochenende nicht fallen. Denn an drei Abenden hintereinander spielt die Musik in der Wettinerstadt auf der Festwiese am Sportplatz in der Stumsdorfer Straße.

Den Auftakt geben die Musiker der beliebten Partyband Tänzchentee am heutigen Freitagabend ab 18 Uhr. Tickets sind noch an der Abendkasse oder im Getränkemarkt des Edeka Niebisch in Zörbig erhältlich. Besucher erwartet ein bunt gemischtes Programm von Schlager bis Hardrock. Am Samstag sind die elektronischen Musiker an der Reihe: Der erste im Bunde ist DJ Andrush. Dann heizen Kevin Schulze, DJ L.A. und Klinkenpraxis den Feiernden ein, bis das bekannte Duo Gestört aber Geil an die Plattenteller tritt.

Den Abschluss bilden am Sonntag die Ostrocker von City. Die Musiker machen auf ihrer „50 Jahre - Die letzte Runde“-Tour einen Stopp auf der Zörbiger Festwiese und unterhalten mit den bekannten Hits. Auch dafür gibt es noch Tickets an der Abendkasse für 40 Euro.

Wer mit dem Auto anreist, so die Veranstalter, kann an verschiedenen Punkten parken. Direkt am Sportplatz ist an der Birkenallee eine Parkmöglichkeit eingerichtet, gegenüber des Stadtbades ist ebenfalls eine freie Fläche. Auch das Areal am Schloss bietet Möglichkeiten, das Auto abzustellen. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr verwaltet die Parkplätze und erhebt dafür eine Gebühr von zwei Euro, die der Feuerwehr zugute kommt.