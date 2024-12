Mitarbeiter des Ladengeschäfts im Halle Leipzig The Style Outlets stellten den Mann auf dem Weg zum Auto. In dem Auto des Mannes gab es dann noch eine Überraschung.

Blick in das weihnachtliche Halle Leipzig The Style Outlets.

Brehna/MZ. - Im weihnachtlichen Einkaufsstress ist am Sonnabend, 21. Dezember, im Halle Leipzig The Style Outlets an der A9 in Brehna ein Ladendieb gestellt worden. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Ein 39-jähriger Mann hatte zuvor eine Sonnenbrille im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Ladengeschäft entwendet. Der Tatverdächtige konnte durch Mitarbeiter auf dem Weg zu seinem Fahrzeug, auf dem Parkplatz festgehalten werden.

Nach Eintreffen der Polizei gab es eine Überraschung: Im Fahrzeug des Mannes befanden sich zwei neuwertige Marken-Trainingsanzüge, die ebenfalls gestohlen worden waren. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.