Bitterfeld/Brehna - Die neuen Abc-Schützen haben dem Kindergarten den Rücken gekehrt und stehen in den Startlöchern für ihre Schullaufbahn. Samstag sind die neuen ersten Klassen gebührend eingeschult worden. Das heißt, dass sich in Anhalt-Bitterfeld insgesamt 1.377 Schüler - 1.253 Kinder an öffentlichen und 98 Kinder an freien Grundschulen sowie 26 Kinder an Förderschulen - ab Montag zum ersten Mal auf ihren neuen Schulweg begeben werden.

