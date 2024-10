Gisela Gramsch ist festes Mitglied im Malverein „Neue Schenke Wolfen“, wo sie ihre Werke in regelmäßigen Ausstellungen zeigt.

So pflegt Hobbykünstlerin Gisela Gramsch aus Roßdorf ihre Liebe zu Kunst und Natur

Rossdorf/MZ. - Gisela Gramsch, 1956 in Leipzig geboren, entwickelte bereits in ihrer Kindheit eine Leidenschaft für das Zeichnen. Früh erkannte ihre Mutter ihr Talent und unterstützte sie, indem sie ihr den Besuch von Zeichenkursen ermöglichte. Diese künstlerische Förderung setzte sich während ihrer Schulzeit fort, als die Roßdorferin in verschiedenen Kunstzirkeln die Grundlagen des Zeichnens und Malens erlernte.