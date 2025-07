Die Fischadler vom Haus am See und der Goitzsche-Wildnis können fliegen, doch beim Futter sind sie noch auf die Eltern angewiesen. Aber nicht mehr lange. Was dann für Eltern und Nachwuchs folgt.

Holzweissig/Schlaitz/MZ. - Ach ja, sie werden einfach so schnell erwachsen. Was für langsam in die Jahre kommende Teenager gilt, die ihr Nest für Studium und Ausbildung verlassen, gilt auch für das Tierreich. Der verbleibende Fischadlernachwuchs in der Goitzsche-Wildnis und vom Haus am See ist schon mehr als flügge.