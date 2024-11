Singen, plaudern, lauschen in der Weihnachtszeit: In Bitterfeld öffnen sich ab Sonntag wieder echte Türen

Bald erfolgt wieder der Start für den lebendiger Adventskalender in Bitterfeld. Die verschiedenen Gastgeber und die Kirchengemeinde hoffen auf viele Besucher.

Bitterfeld/MZ. - Die Vorweihnachtszeit ist für die meisten Menschen ohne einen Adventskalender nicht denkbar. In Bitterfeld wird dieser sogar lebendig. Die evangelische Kirchengemeinde lädt wie in den Vorjahren fast täglich an wechselnde Orte ein, wo Geschäfte und Familien ihre Türen öffnen, Tee und Gebäck anbieten und zum gemeinsamen Singen einladen. Denn der Advent sei die Zeit des Zusammenkommens.