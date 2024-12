Seit Juni können sich Cannabis Social Clubs lizenzieren lassen. Carsten Kolata ist einer von zwei Pionieren in der Region, der den Vorstoß wagt. Was Bitterfeld-Wolfen erwarten könnte.

In Bitterfeld gibt es wohl bald zwei neue Cannabis Social Clubs, die aber mehr seien wollen als der verruchte Dealer an der Ecke.

Bitterfeld/MZ. - Bubatz, Gras, Weed – für Cannabis und dessen Konsum gibt es mindestens so viele Ausdrücke wie für das Biertrinken. Seit April ist die Teillegalisierung in Kraft, und seit Juli gibt es für Cannabis Social Clubs (CSC) die Möglichkeit, sich lizenzieren zu lassen. Auch im Altkreis Bitterfeld kommt der Stein ins Rollen, denn gleich zwei Cannabis Social Clubs planen, in der Region zu eröffnen. Aktuell warten sie auf ihre Genehmigung. Doch wo wird die Ware herkommen, wie funktioniert ein CSC, und warum werden Kiffer dennoch nicht das Stadtbild prägen?