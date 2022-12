Hightech-Chemie aus dem Chemiepark Silicon Products investiert in Bitterfeld Millionen in Anlage zur Herstellung von Siliziumkarbid

Siliziumkarbid wird in einem patentierten Verfahren bei 1.600 Grad abgeschieden. Das Produkt ist fast 100 Prozent rein und wird europaweit und in den USA als Ausgangsstoff in der Halbleiterindustrie verwendet.