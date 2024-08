Bitterfeld/MZ. - Die Bitterfelder Band Goitzsche Front stürmt an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts. Mit ihrem am vergangenen Freitag erschienenen Album „Jugend von gestern“ hat sie Platz eins der Albumcharts erobert und Stars wie Billie Eilish und Taylor Swift hinter sich gelassen. „Das ist absolut irre“, sagt Frontmann Pascal „Bocki“ Bock und wischt eine Träne weg..

Vor sechseinhalb Jahren hatte Goitzsche Fron mit „Deines Glückes Schmied“ schon einmal auf Platz eins der Charts gestanden

Gerechnet habe mit diesem Erfolg niemand. Vor sechseinhalb Jahren standen die Bitterfelder mit „Deines Glückes Schmied“ schon einmal auf Platz eins der Charts. „Nun ist es wieder passiert“, so Bock. In die Wertung, die nach den Umsätzen geht, fließen Verkäufe aus Geschäften, Downloads und Streamings ein. So auch die 750 Fan-Boxen, die die Band in ihrem Shop in der Bitterfelder Bismarckstraße gepackt und versendet hat.

„Wir sind fassungslos, ehrfürchtig und völlig begeistert“, sagt Gitarrist Maxi Beuster, nachdem am Freitagnachmittag der Erfolg feststand. Der sei um so wertvoller, weil die Band sich aus alten Strukturen gelöst und alles in die eigenen Hände genommen habe. „Das ist das erste Album unseres eigenen Labels ,DOR Media’. Wir haben uns auch um Marketing, Verkauf und alles, was dazu gehört, gekümmert.“ Ein Riesendank gebühre Alexander Kreis, der sich um all dies kümmert und auch Labelchef ist. Für ihn dürfte der überraschende Chart-Sieg ein besonderes Geschenk zum gestrigen Geburtstag gewesen sein.

Auch die Albumproduktion könne man ja nicht mit denen der überflügelten Weltstars vergleichen. Hier steckt kein großes Plattenlabel und keine Marketingmaschinerie dahinter. Die Songs wurden bei Maxi Beuster im Keller aufgenommen, die finale Abmischung fand in Halle statt. „Alles an unserer Musik ist handgemacht und zusammengebaut. Einfach Bitterfeld“, sagt Bock. Dieses Bodenständige würde bei den Fans ankommen. „Authentisch sein ist das Stichwort.“

Die Chartspitze verdankt „Goitzsche Front“ den treuen Fans und dem Fanclub, die lange auf neue Musik der Band gewartet hatten

Die Chartspitze verdanke man den treuen Fans und dem Fanclub, die lange auf neue Musik der Band gewartet hatten. „Wie die zu uns stehen, hat erst wieder ihre Hilfe beim Goitzsche Festial in Bitterfeld gezeigt“, so Bock. Dort hatte die Band vergangenes Wochenende im Stadthafen erstmals viele der neuen Songs live gespielt.

Der Charterfolg wurde am Freitagabend mit dem ganzen Team, darunter auch Manager Steven Dornbusch, und den Familien der Musiker gefeiert: stilecht an der Goitzsche, wo die „Seensucht“ zum Partyort wurde. Zuvor aber sprang Maxi Beuster noch in die Fluten der Goitzsche – „um erst mal wieder einen kühlen Kopf zu bekommen“. Und womit wurde dann auf den Erfolg angestoßen? Beuster: „Mit allem - und in dieser Reihenfolge“