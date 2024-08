Goitzsche Front feiert am Bitterfelder Stadthafen mit vielen anderen sein 15-jähriges Jubiläum

Das diesjährige Goitzsche-Festival hat die Bitterfelder Band Goitzsche Front mit historischen Instrumenten und Verstärkern am Freitag eröffnet.

Bitterfeld/MZ. - Am Wochenende verwandelt sich der Stadthafen von Bitterfeld in eine Bühne für ein besonderes Jubiläum: Die Band Goitzsche Front, bestehend aus Pascal Bock, Maxi Beuster, Christian Rosenberg und René Wähler, blickt auf 15 Jahre musikalische Geschichte zurück. Gemeinsam mit Fans und befreundeten Bands feiern sie ihr Jubiläum im Rahmen des Goitzsche-Festivals, das von langer Hand geplant und schließlich in großem Stil umgesetzt wird. Elf Bands treten auf der Hauptbühne auf, ein Live-Act rockt auf dem Campingplatz, Musik erklingt auf dem Motorsegler „Reudnitz“ und das Kindercamp bietet Unterhaltung für die jüngsten Besucher – das Festival bietet ein Programm, das keine Wünsche offen lässt.