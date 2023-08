Schock am Samstagmorgen in Jeßnitz. Ein 84-Jähriger wurde auf der Straße lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Vor Ort war ein betrunkener Rettungswagenfahrer, nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Jeßnitz/MZ - Am Samstagmorgen ist ein 84-Jähriger in Jeßnitz aus bisher unbekannter Ursache so schwer und lebensgefährlich verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Halle geflogen werden musste. Vor Ort war ein betrunkener Rettungswagenfahrer - in welchem Zusammenhang er mit dem Unfall steht, ist nun Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.