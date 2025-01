Bitterfeld/MZ. - Rund ein Dutzend Menschen hat im Altkreis Bitterfeld in den vergangenen Wochen eine amtliche Änderung des Geschlechts und teilweise ihres Vornamens angemeldet. Das antworteten die fünf Kommunen auf MZ-Anfragen. Hintergrund ist das am 1. November 2024 in Kraft getretene Selbstbestimmungsgesetz (SBGG), durch das eine einfache Erklärung beim Standesamt ausreicht, um seinen Geschlechtseintrag und Vornamen zu ändern.

