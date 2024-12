Eine Streife der Bundespolizei hat am Mittwoch, 11. Dezember, gegen 8.30 Uhr einen 42-jährigen Mann am Bahnhof Brehna festgenommen.

Brehna/MZ. - Eine Streife der Bundespolizei hat am Mittwoch, 11. Dezember, gegen 8.30 Uhr einen 42-jährigen Mann am Bahnhof Brehna festgenommen. Die Polizei hatte nach dem Mann gefahndet, da ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau für ihn bestand.

Das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen hatte den Deutschen im Mai 2021 wegen mehrfachen versuchten Diebstahls, zum Teil mit Sachbeschädigung, und aufgrund von geleistetem Widerstand gegen Polizeibeamte sowie Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Diese war zur Bewährung ausgesetzt worden. Im März dieses Jahres hatte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau die Strafaussetzung zur Bewährung widerrufen und den Haftbefehl für den Mann erneut erteilt.

Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten am Bahnhof in Brehna und nahmen ihn fest. Den Hund des 42-jährigen Mannes, den er bei sich hatte, übergaben die Beamten an seine Schwester, bevor sie ihn in ein Gefängnis brachten.