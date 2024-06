Zusammenstoß am Sonnabend Schwerer Unfall auf B 184 bei Raguhn - Motorradfahrer stirbt in Klinik an den Verletzungen

Eine Skoda-Fahrerin hat am Sonnabend an Kreuzung bei Raguhn einen Motorradfahrer übersehen. Es kam zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Der Mann ist am Sonntagmorgen verstorben.