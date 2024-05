Die Fußballer von Blau-Weiß Brehna haben wieder etwas zu feiern. Das war in der Vergangenheit im Frühjahr schon öfter so.

Brehna/MZ. - Die Fußballer von Blau-Weiß Brehna haben wieder etwas zu feiern. Das war in der Vergangenheit im Frühjahr schon öfter so.

Im Mai 2022 gelang dem Team die Rückkehr nach mehreren vergeblichen Anläufen ins Oberhaus des KFV Anhalt-Bitterfeld. In der Kreisoberliga folgte dann der souveräne Durchmarsch in die Landesklasse, der im fünften Monat des Jahres 2023 bejubelt werden konnte. Schon im April, genauer gesagt am 27. April, wiederholten sich die Jubelarien in Brehna. Es gelang erneut der Durchmarsch. Wie auf der Facebook-Seite des Vereins zu lesen ist, „tanzt Brehna bald in der Landesliga“.

Der Aufstieg wurde am Wochenende mit einem Schützenfest perfekt gemacht -Gegen den abstiegsbedrohten FSV 67 Halle gelang Brehna ein 14:2-Erfolg.

Der Aufstieg wurde am Wochenende mit einem Schützenfest perfekt gemacht. Gegen den abstiegsbedrohten FSV 67 Halle gelang den Blau-Weißen aus Brehna ein 14:2-Erfolg. Tom Gründling (4), Sascha Pfeffer (3), Robert Deidock, Aaron Reichardt, Joey Meyer, Daniel Wolf, Domenic Lehrling, Maximilian Eggers und Florian Schneier erzielten die Tore zum letzten Schritt zum dritten Aufstieg in Folge.

„Am Ende war es einer der einfacheren Siege“, stellte der vierfache Torschütze vom Samstag fest. „Aber der Weg bis dahin war hart. Wir haben nicht mit einem so frühen Aufstieg gerechnet, da unser Mitkonkurrent aus Zörbig lange mitgehalten hat. Jedoch ist es umso schöner, den Aufstieg jetzt schon sicher zu haben. Unsere Aufstiegsfeier war natürlich wieder mehr als gelungen.“

Für Tom Gründling war es der zweite Aufstieg, den er in Brehna feiern durfte. Er und die Blau-Weißen wollen nach ihrem Aufstiegscoup weiter angreifen. „In der nächsten Saison werden wir uns weiterhin die Ziele hochstecken“, blickt Gründling auf die kommende Spielzeit voraus. „Niemand von uns möchte verlieren und das soll jeder Gegner zu spüren bekommen.“