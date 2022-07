Schüler im Altkreis Bitterfeld ziehen voller Freude in die Ferien

In Raguhn erhielten 200 Grundschüler ihre Zeugnisse. Die müssen in der Klasse 2 c durchweg zur Zufriedenheit ausgefallen sein. Denn in die Kamera des MZ-Fotografen schauten nicht nur fröhliche Kinder.

Raguhn/MZ - Mittwochmittag gab es für die Mädchen und Jungen der Klasse 2 c der Grundschule „Am Markt“ in Raguhn kein Halten mehr. Sie starteten voller Energie in die Sommerferien - so wie hunderte weitere Schüler im Altkreis.

Zuvor hatte die 2 c zusammen mit den beiden Parallelklassen in der Aula ein buntes Programm aufgeführt. „Es ist traditionell das Abschlussgeschenk der Zweit- an die Viertklässler, die uns jetzt ja verlassen“, sagt Schulleiter Olaf Költzsch und zollte den kleinen Künstlern Respekt. „Sie haben das wirklich schön gemacht. Die Großen haben sich darüber gefreut.“

Doch da war noch etwas. In Raguhn erhielten 200 Grundschüler ihre Zeugnisse. Die müssen in der Klasse 2 c durchweg zur Zufriedenheit ausgefallen sein. Denn in die Kamera des MZ-Fotografen schauten nicht nur fröhliche Kinder. Auch Klassenlehrerin Britta Barwisch zeigt sich bester Laune vor dem Start in die sechswöchigen Sommerferien. Das neue Schuljahr beginnt auch in Raguhn am 25. August.