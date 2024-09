Die Deutsche Glasfaser will in Holzweißig und der Bitterfelder Kraftwerksiedlung ein leistungsfähiges Netz aufbauen. Informationsveranstaltungen laufen.

Wolfen/MZ. - Hohe Übertragungsraten und Zuverlässigkeit in der Versorgung: Das sind Argumente, mit denen Christof Milek auf die Einwohner von Holzweißig und der Bitterfelder Kraftwerksiedlung zugeht. Er vertritt das Unternehmen Deutsche Glasfaser, das in beiden Wohnstandorten ein Glasfasernetz aufbauen will. „Die Zeit ist günstig, Glasfaser ist das Maß der Dinge“, erklärt Milek. Dass wirklich gebaut wird, liege allerdings nicht allein in seiner Hand.

Die Deutsche Glasfaser baut erst, wenn in der Kraftwerksiedlung und in Holzweißig wenigstens 33 Prozente aller in Frage kommenden anschließbaren Haushalte einen Vertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen haben. Die dafür nötige Nachfragebündlung startet am heutigen Samstag und ist für drei Monate angelegt. Abgerechnet wird am 7. Dezember. Informiert wird bereits jetzt.

Auf dem Parkplatz des Obi-Baumarktes in Bitterfeld wird am Freitag, 13. September, erstmals der Servicepunkt der Deutschen Glasfaser öffnen und dann bis zum Dezember jeden Freitag für Besucher offenstehen. Außerdem werden mit Ausweisen ausgestattete und Firmenkleidung tragende Mitarbeiter in den kommenden Wochen vor Ort in Holzweißig und der Kraftwerksiedlung für das schnelle Internet werben.

Infoveranstaltungen gibt es am Montag, 9. September, in der Pistorschule in der Kraftwerksiedlung und am Dienstag 10. September in der Sonnenrose in Holzweißig. Die Veranstaltungen beginnen jeweils 19 Uhr.