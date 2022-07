Schloss Zörbig bietet kommenden Monat ein zweitägiges Mittelalter-Spektakel

Zörbig/MZ - Aller guten Dinge sind drei - deswegen laden auch in diesem Jahr der Zörbiger Heimat-Verein, das Kulturquadrat Schloss Zörbig und der Kulturverein Zörbig in die Ortsmitte ein, um mit Groß und Klein das Burgfest am 6. und 7. August zu feiern. Trotz anhaltender Umbaumaßnahmen am Schloss wird es viel zu erleben geben.

Das Wichtigste vorweg: „Der Inflation zum Trotze bleibt der Wegezoll bei drei Euro“, heißt es von den Veranstaltern. Doch am Spaß und der Unterhaltung soll deswegen nicht gekürzt werden.

Wie in den vergangenen zwei Jahren wird es immer ab zehn Uhr ein mittelalterliches Markt- und Burgtreiben geben. So werden die Mittelalter-Darsteller des Vereins „Mark Meißen 1200“ ihr Lager vor Ort aufschlagen und zeigen, wie Ritter und Burgfräuleins vor hunderten von Jahren gelebt haben. Neben Schwertkampf werden auch Kalligrafie oder Mode des 12. Jahrhunderts erlebbar gemacht.

An den Ständen der Kunsthandwerker finden Neugierige Schickes und Nützliches, das erworben werden kann. Keramik, Woll- und Holzprodukte werden hier feilgeboten. Da hüpft sicher der ein oder andere Taler vergnügt für ein schönes Mitbringsel aus dem Säckel.

Musikalisch unterhalten werden die Schaulustigen am Samstag und Sonntag zudem durch die Gruppe „Ars Floreo“. Das Trio reist aus Thüringen an. Vielfältige Instrumentenkunst zeigen die Musiker, Gaudi kommt dabei nicht zu kurz. Für die Kinder gibt es Ritterspiele. Wer weiß, vielleicht wird der eine oder die andere auch als Knappe angeworben? Wer Höhe verträgt, kann auch wieder den Burgfried besteigen.

Für Speis und Trank - natürlich ebenfalls ganz nach mittelalterlichem Geschmack - ist ebenfalls gesorgt. Am Samstag endet die Veranstaltung um 22 Uhr - Besucher dürfen sich also auch auf abendliche Spektakel freuen. Sonntag ist dann um 17 Uhr Zapfenstreich. „So strömet herbei in großen Scharen“, so die Veranstalter.