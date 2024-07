Vier neue Bäume stehen nun auf dem Freizeitareal in Steinfurth. Durch diese Pflanzung ist die Firma Fielmann mit zehn Exemplaren der größte Baumpate in der Stadt. Doch auch sonst geht das Projekt gut voran.

Schattenspender für Spielplatz: Projekt Baumpatenschaften in Bitterfeld-Wolfen nimmt Fahrt auf

OB Armin Schenk übergibt auf dem Spielplatz in Steinfurth an Fielmann-Chefin Madeline Jasmer die Urkunden für vier Baumpatenschaften.

Steinfurth/MZ. - Das Projekt Baumpatenschaften in Bitterfeld-Wolfen nimmt Fahrt auf. Im dritten Jahr ist die Zahl der auf diesem Weg gesetzten Bäume im Stadtgebiet auf insgesamt 48 angewachsen. Hinzu kommen zwei Exemplare im Rahmen der Städtepartnerschaften. Vor kurzem wurden auf dem Spielplatz an der Hitschkendorfer Straße in Steinfurth vier neue Patenbäume gesetzt. Zu verdanken ist das der Firma Fielmann.