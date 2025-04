Sandersdorf/MZ. - Zwei Nächte, zwei Welten – und ein Osterwochenende, das in Sandersdorf Musikgeschichte geschrieben hat. Mit der dritten Auflage von „Auf alte Zeiten“ verwandelte sich die Mehrzweckhalle am Samstagabend in einen Treffpunkt für Generationen, die das Lebensgefühl der 80er Jahre feiern wollten. Nur 24 Stunden später erklangen bei „Auf neue Zeiten 1.0“ elektronische Beats, die das Publikum in eine andere Dimension katapultierten.

