Sandersdorf/MZ. - Sandersdorf wird zu Ostern zur Partymetropole. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden verwandelt sich die Mehrzweckhalle in ein Zentrum musikalischer Gegensätze. Während am Ostersamstag, 19. April, bei „Auf alte Zeiten 3.0“ die legendären Hits der 1980er-Jahre im Mittelpunkt stehen, schlägt am Ostersonntag, 20. April, die Stunde der elektronischen Musik. Mit „Auf neue Zeiten 1.0“ feiert die größte Indoor-Electroparty der Region Premiere und bringt Techno, Tekk und Drum & Bass auf die Bühne.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.