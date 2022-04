Sandersdorf-Brehna: Grabmäler werden überprüft

Sandersdorf/MZ/RMA - Am Montag beginnt die Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen und anderer Anlagen auf den kommunal verwalteten Friedhöfen der Stadt Sandersdorf-Brehna. Das teilte die Stadtverwaltung in Sandersdorf am Mittwoch mit.

Diese Routinemaßnahme wird von einem beauftragten Sachkundigen mit einem sogenannten Kipp-Tester durchgeführt, bei dem es sich um ein Standardwerkzeug zur Prüfung der Standsicherheit von Grabsteinen handelt.

Sollten dabei Mängel in der Standsicherheit festgestellt werden, erfolgt eine Information - sowohl an den Grabstellen und schriftlich per Post - an die Grabnutzungsberechtigten. In akuten Fällen wird der Grabstein abgesichert oder sofort umgelegt, informiert die Stadtverwaltung weiter.

Entsprechend der Friedhofssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna sind zwar grundsätzlich die Grabnutzungsberechtigten für den Zustand der Grabstätten verantwortlich. Die Stadt ist jedoch laut Satzung dazu verpflichtet, regelmäßige Standsicherheitsprüfungen durchzuführen.

Fragen zur bevorstehenden Maßnahme beantwortet die zuständige Friedhofsverwaltung für die Friedhöfe in den Ortsteilen Brehna und Roitzsch unter Tel.: 03493/8 01 48 und für die Friedhöfe in Heideloh, Sandersdorf, Zscherndorf, Ramsin und Renneritz unter Tel.: 03493/8 01 58.