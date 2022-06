Sachsen-Anhalt gibt Millionen für Anhalt-Bitterfelds Kreisstraßen

Bitterfeld/Köthen/MZ - Kommt nun endlich eine lang ersehnte Geldspritze für die Straßen im Kreis? Zumindest sieht es danach aus: Dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind vom Land Sachsen-Anhalt dafür knapp sechs Millionen Euro an investiven Maßnahmen für das Jahr 2022 zugesagt worden. Das verkündete Kreis-Umweltamtsleiter Andreas Rößler am Dienstag auf der Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses. „Wir bekommen per Landtagsbeschluss vom 18. Mai 5.775.371 Euro“, sagte er.

Rößler erklärte, dass nun im nächsten Schritt die Vergabe der Millionen anstehe. „Es obliegt jetzt dem Landrat, einen Vorschlag zu unterbreiten, welche Straßen mit diesen Mitteln gemacht werden.“ Sein Fachbereich habe dafür bereits Planungen vorbereitet. Er wies allerdings auch darauf hin, dass aufgrund der angespannten Lage in der Baubranche nicht damit zu rechnen sei, dass alle Vorhaben schnell umgesetzt werden können.

Rößler betonte, dass dies ein „sehr willkommener Geldsegen“ in einer Situation der klammen Kreisfinanzen sei. Im Ende Januar beschlossenen Haushalt stellte der Kreis für die Unterhaltung des 418 Kilometer umfassenden Netzes der Kreisstraßen rund 1,4 Millionen Euro zur Verfügung.