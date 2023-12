Rückkehrertag in Bitterfeld: Über 30 Firmen werben um Angestellte

Bitterfeld/MZ. - Es herrscht geschäftiges Treiben im Bitterfelder Metall-Labor „Adolf Beck“. Zwei Meter hohe Plakatwände, Tische voll mit Broschüren und dahinter: Menschen, die gespannt darauf warten, ins Gespräch zu kommen über das Unternehmen, das sie auf der Messe vertreten. Beim inzwischen sechsten von der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld (EWG) veranstalteten Rückkehrertag gab es die Gelegenheit, herauszufinden, was der Arbeitsmarkt in Anhalt-Bitterfeld an Chancen bereithält.