Rückkehrer nach Bitterfeld-Wolfen gesucht: 31 Firmen stellen bei Infotag aus

Bitterfeld/MZ - In der Woche zwischen Gänsebraten und Silvesterknallern zieht es viele zurück nach Anhalt-Bitterfeld, die weit entfernt arbeiten. Um ihnen eine berufliche Perspektive in ihrer Heimatregion zu zeigen, lud die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld (EWG) am Dienstag zum fünften Rückkehrertag in das Metall-Labor „Adolf Beck“.