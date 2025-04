Die Musik-Galerie an der Goitzsche zeigt Werke des gebürtigen Bitterfelders Reimar Börnicke und erinnert zugleich an seinen Lehrer und Freund Günther Berger.

Reimar Börnicke erinnert an seine künstlerischen Anfänge in Bitterfeld und bezeichnet sich als „heimkehrenden Unruhestandskünstler“.

Bitterfeld/MZ. - Mit einer besonderen Ausstellung hat die Musik-Galerie an der Goitzsche am Freitagabend zahlreiche Kunstfreunde in ihren Räumen empfangen. Zu sehen sind unter dem Titel „Vielfalt“ Malereien und Grafiken von Reimar Börnicke, einem gebürtigen Bitterfelder, der heute im sächsischen Kipsdorf lebt. Die Ausstellung versteht sich zugleich als künstlerische Rückschau zum 85. Geburtstag Börnickes und als Hommage an seinen verstorbenen Lehrer Günther Berger, der in Roitzsch geboren wurde.