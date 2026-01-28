Ein Feuerwehrmann aus Steinfurth hat den früheren Jugendclub gekauft. Ein neuer Verein will ihn zum Freizeit- und Begegnungstreff umbauen. Dafür fließen auch Leader-Mittel nach Wolfen-Nord.

Roxy soll Comeback erleben - Neuer Eigentümer hat große Pläne für alten Jugendclub

Die Trennwand zwischen den beiden großen Räumen wollen Maik Gundelwein (l.) und Felix Richter durch eine mobile Wand ersetzen.

Wolfen/MZ. - Erlebt Wolfen-Nord eine Auferstehung? Ende Dezember 2018 gingen im Jugendclub Roxy die Lichter aus, der langjährige Clubleiter Roland Hentschel drehte zum letzten Mal den Schlüssel um. Das Ende einer Ära. Doch nun soll das Roxy in der Wittener Straße wieder auferstehen – dank zweier Männer aus der Stadt und eines neuen Vereins. Sie wollen das Haus in einen Freizeit-Treffpunkt für viele Altersgruppen verwandeln. Die ersten Schritte auf diesem Weg sind schon getan.