Kreative Geister gefragt Rollen, fahren, chillen: Wie Muldestausee in mehrere Freizeit-Projekte Millionen investieren will

Der Jugendgemeinderat jubelt. Nach Skatepark und Fitnessparcours am Goitzschesee in Pouch sollen auch in Schlaitz und Friedersdorf/Mühlbeck weitere Freizeitanlagen entstehen. Doch wie lassen sich diese finanzieren?