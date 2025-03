Bitterfeld/MZ. - Zwei Sperrungen in der Bitterfelder Innenstadt sorgen seit dem Wochenende für Behinderungen für Verkehrsteilnehmer und den Buslinienverkehr. Wie der Wasserversorger Midewa am Montag auf Nachfrage mitgeteilt hat, gab es am Samstag gleich zwei Wasserrohrbrüche, und zwar in der Berliner Straße und der Steubenstraße.

